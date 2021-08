[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▲ 기획처장 김철민 ▲ 특성화사업단장 김선호 ▲ 상경대학부학장 겸 지역상생센터소장 유형숙 ▲ 공과대학부학장 허창순 ▲ 경영대학원부원장 구경모 ▲ ICT융복합연구소장 박유현 ▲ 스마트자동차연구소장 겸 스마트창작터소장 김진덕 ▲ 관광컨벤션연구소장 추승우 ▲ 학사지원팀장 우창헌 ▲ 동의지천교양대학 행정지원실장 김종유 ▲ 국가안전정책대학원 행정지원실장 박형주 ▲ 부동산대학원 행정지원실장 황찬호 ▲ 전산정보원 정보화개발팀장 이상식 ▲ 전산정보원 정보인프라팀장 하창범 ▲ 지역콜라보센터 과장 이광택

