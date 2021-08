조선대, 찾아가는 유치원 AI·SW로봇코딩특강 ‘호응’

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 SW중심대학사업단은 유아를 대상으로 한 ‘찾아가는 유치원 AI·SW로봇코딩특강’ 프로그램을 실시했다고 29일 밝혔다.

지난 26일 열린 AI·SW로봇코딩특강은 조선대학교 어린이집 7세반 유아 28명을 대상으로 진행됐다.

프로그램에는 SW중심대학사업단 조영주 담당교수와 교수진, 노치상·김준현·박민솔·김동우 학생 강사진이 함께 했다.

이번 프로그램은 4차 산업혁명시대를 살아가는 어린이들에게 필수 교육과정으로 자리 잡은 AI(인공지능)·SW(소프트웨어)를 유아의 눈높이에 맞춰 좀 더 쉽게 접근할 수 있도록 하기 위해 추진됐다.

찾아가는 유치원 AI·SW로봇코딩특강은 오조봇과 AR(증강현실)을 활용한 SW코딩교육으로 진행됐다. 이번 교육은 유아들이 코딩에 대한 흥미도를 높이고 이해력과 집중력을 향상시켜 창의력, 문제해결능력 등을 키울 수 있도록 수업을 진행했다.

프로그램에 참여한 한 어린이는 “내가 만든 마을로 로봇들이 움직여서 신기하고 신난다”며 “친구들과 거대한 도시를 만들고 많은 로봇들이 한꺼번에 움직이는 게 재밌고 계속 로봇과 놀고 싶다”고 참여 소감을 말했다.

차용심 원장은 “우리 원아들이 로봇을 이용해 즐겁고 행복하게 수업에 집중하는 모습을 보며 기뻤고 내년 초등학교 입학예정인 원아들이 학교에서 AI·SW교육을 즐겁게 받을 수 있도록 상상력과 창의력 향상에 많은 도움을 준 특강시간이었다”며 “아이들 눈높이에 딱 맞는 코딩교육을 진행해주신 조영주 교수님과 SW중심대학사업단에 감사를 드리며, 앞으로도 꾸준히 AI·SW교육이 이루어지길 희망한다”고 말했다.

조영주 담당교수는 “이번 특강은 초등학교 소프트웨어(SW)교육 필수화에 대비하여 어린이에게 로봇을 활용한 수업을 진행했고 놀이를 통해 친구들과 서로의 생각을 나누며 집중력, 창의력, 문제해결능력 향상할 수 있도록 마련했다”며 “차후 로봇교구를 활용, 정기적인 스토리텔링 교육이 함께 진행된다면 교육효과는 기대이상으로 클 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr