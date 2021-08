HMM, 이번주 파업 갈림길…극적 합의 이룰까

육상노조 30일 노동쟁의 찬반투표

두 노조 투표 결과 따라 공동투쟁

다음달 1일 노사 협상 재개

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 300 등락률 +0.74% 거래량 3,060,729 전일가 40,650 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDIHMM 해원노조, 단체사직서 제출 보류…"다음달 1일 재교섭"(종합) close 노사가 이번주 재교섭 결과에 따라 창사 이래 첫 파업 여부가 결정될 전망이다.

29일 업계에 따르면 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 300 등락률 +0.74% 거래량 3,060,729 전일가 40,650 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDIHMM 해원노조, 단체사직서 제출 보류…"다음달 1일 재교섭"(종합) close 노사 대표는 다음달 1일 임금인상과 관련한 협상을 재개한다. 지난주 배재훈 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 300 등락률 +0.74% 거래량 3,060,729 전일가 40,650 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDIHMM 해원노조, 단체사직서 제출 보류…"다음달 1일 재교섭"(종합) close 사장과 김진만 육상노조위원장, 전정근 해원노조위원장 등 노사 대표가 막판 임금협상에서 입장차를 좁히지 못한 데 따른 후속 조치다.

앞서 해원노조는 25일 단체 사직서를 사측에 제출할 예정이었으나 육상노조 파업 찬반투표 결과를 지켜 본 후 단체 행동 여부를 결정하기로 하면서 제출을 잠정 보류했다. 육상노조는 오는 30일 파업 찬반 투표를 진행한다.

다만 해원노조는 이미 조합원 317명으로부터 사직서와 교대신청서, 스위스 국적선사 MSC 이력서를 받아놓은 상황이어서 경우에 따라 단체행동 카드로 사용할 수 있는 가능성을 열어뒀다.

해원노조는 오는 31일로 예정된 육상노조의 파업 찬반투표 결과를 지켜본 후 지난주 발족한 공동투쟁위원회(공투위)를 통한 투쟁 여부를 최종 결정할 계획이다.

육상노조의 찬반투표가 가결될 경우 두 노조는 즉시 공동 기자회견을 갖고 향후 쟁의행위 및 파업과 관련한 주요 방침을 공개할 방침이다. 이를 토대로 다음달 1일 예정된 배 사장 등 사측과 임금 재협상을 보다 유리하게 이끌어 최종 합의를 이뤄내겠다는 구상이다.

한편 두 노조는 임금정상화를 주장하며 올해 임금 25% 인상 및 성과급 1200% 지급을 요구하고 있는 반면 사측은 임금 8% 인상, 격려금 300%, 연말 결산 후 장려금 200% 추가 지급 등의 조정안을 제시했다.

업계 관계자는 "임금 인상과 관련한 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 40,950 전일대비 300 등락률 +0.74% 거래량 3,060,729 전일가 40,650 2021.08.27 15:30 장마감 관련기사 외국인, 3주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고돌아온 외국인, 양손엔 '카카오'와 '삼성SDIHMM 해원노조, 단체사직서 제출 보류…"다음달 1일 재교섭"(종합) close 의 노사 입장차를 좁히지 못하면서 파업 가능성이 높은 상황"이라면서도 "물류대란을 막기 위해 정부의 중재와 사측의 새로운 임금인상안 제시 등으로 노사가 극적 타협을 이룰 수 있길 기대한다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr