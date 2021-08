SKT, 포스코와 산업안전 및 품질검사 AI솔루션 개발 협력

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 포스코와 산업안전 및 품질검사 인공지능(AI) 솔루션 기술 협력을 위한 업무협약을 맺었다고 29일 밝혔다.

두 회사는 올해 초부터 포항과 서울을 오가며 스마트 솔루션 기술 교류를 통해 대규모 제조시설 내 작업자의 안전을 높이고, 제조업의 핵심 경쟁력인 품질검사 분야에서 AI 적용 확산을 위해 함께 노력해 왔다.

먼저 산업안전 분야에서는 자율주행 로봇과 드론을 활용해 작업장 내 방역을 하거나 위험·이상징후를 탐지하는 기술과 솔루션 개발에 협력한다. 이를 위해 양사는 지난 17일 자율주행 방역로봇(Keemi)을 서울 강남 포스코센터에 구축하고 시범운행에 들어갔다.

반복적으로 발생하고 있는 유해가스에 의한 작업자 인명손실을 줄이기 위한 솔루션 개발과 확산에도 협력한다. 포스코가 개발한 ‘스마트 세이프티 볼(Smart Safety Ball)’은 상용화를 앞두고 있는 야구공만 한 유해가스 감지기로, 작업자가 작업을 개시하기 전 밀폐된 공간에 던져 넣으면 질소 등 유해가스를 탐지할 수 있다.

또 두 회사는 AI 기반 품질검사 분야에서 각 사의 솔루션을 상호 적용하고 공동 사업화를 위해 적극 협력한다. SK텔레콤이 보유한 ‘AE Sensor솔루션’은 소리, 영상 등의 각종 정보를 기반으로 딥러닝을 통해 상품 불량 정도를 판정하는 AI 품질 검사 솔루션으로, 양사는 포스코의 생산 과정에 시범 적용할 계획이다.

포스코가 보유한 딥러닝 기반 AI품질검사 솔루션인 Smart SDD(Surface Defect Detector)는 독립 사업화를 검토 중인 자체 기술로 SK텔레콤과 함께 Smart SDD 기술 경쟁력을 높이고 공동으로 사업화를 추진할 예정이다.

최낙훈 SK텔레콤 스마트 팩토리 CO(컴퍼니)장은 "이번 협력은 SK텔레콤의 AI 역량과 제조 분야의 세계적 경쟁력을 갖춘 포스코의 현장중심 기술·솔루션 역량이 만나 구체적 아이템으로 협업하는 것에 큰 의미가 있다"며 "양사 협력의 결과물이 대한민국의 산업 안전 제고 및 품질경쟁력 확보에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

