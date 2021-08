하나은행, 코로나19 극복 위한 '소상공인 동반 캠페인' 실시

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 소상공인 지원에 적극 동참하고, 위기 극복을 돕고자 '소상공인 동반 캠페인'을 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 캠페인으로 하나은행은 ▲비대면 대출의 전면 확대 ▲사기 대출과 보이스피싱 예방 지원 ▲맞춤형 금융교육과 금융 컨설팅 등을 제공한다는 방침이다.

하나은행은 사업자 등록 후 1년이 경과한 개인사업자를 대상으로 '하나원큐 기업' 애플리케이션(앱)을 통해 보증부 대출을 공급한다는 계획이다. 하나원큐 기업 앱서 기술보증기금과 협약을 통해 낸 '원클릭 보증 대출'도 신청할 수 있다.

이밖에 국민재난지원금 등 정부의 자금 지원을 빙자한 대출 사기로 피해를 입은 소상공인을 보호하기 위해 ▲소상공인 1·2차 금융지원 ▲코로나19 지원 특약 보증서대출 등 코로나 19 관련 대출을 받았거나 신규로 받는 소상공인에게 사이버금융범죄 피해보상보험을 무상으로 지원한다.

하나은행은 소상공인 대상 금융교육 강화를 위해 전국 약 200개의 소상공인 현장지원센터를 활용한 교육·컨설팅을 강화한다. 각 지역별 지자체 시행 정책자금과 연계한 맞춤형 금융을 상담하고 안내한다는 계획이다.

하나은행 관계자는 "코로나19 장기화로 인해 어려움을 호소하는 소상공인을 다양한 방식으로 체계적으로 지원하기 위해 소상공인 지원 로드맵을 수립해 이번 소상공인 동반 캠페인을 진행하게 됐다"고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr