화장품업계, 건강한 미래 환경을 위한 기부 릴레이 동참

[아시아경제 임혜선 기자]화장품업계가 환경을 생각하고 사회적 책임을 다하는 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영의 일환으로 기부 및 다양한 활동을 선보이고 있다.

특히 환경에 미치는 영향까지 고려하는 가치소비 중심의 트렌드가 확산되면서, 기업은 단순한 기부 활동을 넘어 고객을 환경 보호 캠페인에 직접 참여시키거나, 제품 판매 수익의 일부를 기부하는 등 착한 소비를 이끌어 내기 위한 활동들을 전개하고 있다.

화장품 브랜드 아토팜(ATOPALM)은 환경 개선에 기여하는 사회공헌 활동 ‘아이러브그린’ 캠페인의 일환으로 ‘제 1회 아토팜 그린 그림대회’의 수상작을 활용해 디자인한 한정판 ‘그린 그림키트’를 출시했다.

아토팜과 아이들이 함께 만들어 더욱 뜻깊은 ‘그린 그림키트’는 아토팜의 베스트 셀러 2종 ‘탑투토 워시’, ‘수딩 젤 로션’과 해당 그림대회의 9개 수상작품으로 디자인된 ‘패브릭 공기정화 에어월’로 구성되었으며, 키트 판매 수익금의 일부는 어린이 단체에 기부된다.

‘탑투토 워시’는 천연 스위트아몬드오일로부터 유래한 순한 세정성분으로 아기의 머리, 얼굴, 온몸을 한 번에 세정할 수 있는 샴푸 겸용 바스 제품이다. 독자 개발 세라마이드 성분이 세정 후 촉촉한 보습을 전달한다. ‘수딩 젤 로션’은 청정 대나무수가 75%이상 함유돼 열이 많은 아기 피부를 시원하고 건강하게 케어하는 제품으로, 특허 받은 피부 진정 성분 디펜사마이드와 더욱 강화된 피부 진정 복합 성분이 외부 자극에 민감해진 피부를 빠르게 진정시키고 보호한다.

또한, 그림대회의 수상작으로 인쇄된 ‘패브릭 공기정화 에어월’은 공기 촉매 방식의 공기 정화 기술력이 접목돼 공기 중의 악취와 세균을 흡착하여 99.9% 항균 및 탈취 효과로 실내 공기를 깨끗하게 정화해준다. 총 9가지의 디자인으로 제작되었으며, 키트 구매 시 1종을 랜덤으로 증정한다.

한정판 ‘그린 그림키트’는 아토팜의 공식 네이버 스마트 스토어와 네오팜샵에서 구매 가능하며, 키트 판매 수익금의 일부는 아이들의 건강한 환경을 가꾸기 위해 어린이 단체에 기부된다.

화장품 브랜드 ‘비오템(BIOTHERM)’은 작년에 이어 올해도 동아시아 바다공동체 ‘오션(OSEAN)’에 기부금을 전달했다. 비오템은 2012년부터 ‘워터러버 캠페인’을 통해 플라스틱으로 인한 바다 오염에 대한 경각심을 높이고, 바다 보호에 대한 필요성을 인식시키고 있다.

해당 캠페인의 일환으로 전달한 이번 기부금은 지난 5월 성수동에서 열린 워터러버 팝업 스토어와 온라인에서 판매된 ‘워터러버 에디션’으로 특별 제작한 양말, 보틀 등의 굿즈 판매 수익금 및 SNS에서 진행된 ‘워터러버 챌린지’를 통해 마련됐다. 지난해에 이어 두 번째로 진행한 SNS워터러버 챌린지는 1개의 포스팅 당 비오템이 1000원을 기부하는 형태로 진행됐다.

해당 기부금으로 올여름 우리나라 20곳의 해변 정화 및 경관을 개선하고 추가적인 미세 플라스틱 오염을 예방하기 위한 프로젝트에 사용되었으며 이에 따라 총 20개 단체의 344명이 참여, 해안가 쓰레기 약 4135kg 수거하면서 총 2000m의 20개 해변을 정화했다. 또한 스마트폰 앱 ‘클린 스웰(CleanSwell)’에 수거한 쓰레기 종류와 수량을 입력하여 해양수산부의 국내 해양 쓰레기 저감 정책에 일조했다. 이 밖에도 비오템은 해양 보호를 위한 활동 및 비영리 단체와의 협업을 통해 바다를 살리는 활동을 지속적으로 실시하고 있다.

‘로벡틴(ROVECTIN)’이 창립 10주년을 맞이해 출시한 ‘액티베이팅 트리트먼트 로션-애니멀 프렌즈 에디션’은 동물실험반대, 동물성 원료를 지양하고 더불어 살아가는 지속 가능한 소비를 추구하는 로벡틴의 정체성이 담겨있다. 실험동물을 기억하자는 의미로 동물실험의 대상이 되는 강아지, 토끼, 양, 원숭이, 고양이를 용기에 프린트하였으며 리무버블 라벨을 사용한 친환경 클린 패키지를 적용했다.

