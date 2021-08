조국 "묵묵히 일하는 딸에 속옷 언급"…시사평론가 "모르면 물어봐라"

[아시아경제 황수미 기자] 조국 전 법무부 장관이 자신의 딸을 향한 시사평론가의 언급에 "기가 막힌다"며 분노를 표했다. 이에 언급된 평론가는 "모르면 물어보든지, 가만히 있든지"라며 맞받아쳤다.

앞서 시사평론가 김수민 씨는 27일 자신의 페이스북을 통해 등에 수십 개의 화살이 박힌 조 전 장관이 딸로 추정되는 여성을 안아주고 있는 일러스트를 공개했다. 그러면서 "옷은 옛날 빅토리아 시크릿인가"라고 적었다.

빅토리아 시크릿은 미국 여성 속옷 브랜드로, 특히 패션쇼에 선 여성 모델들에게 깃털 장식이 달린 의상을 주로 입히는 것으로 알려졌다.

이에 조 전 장관은 28일 자신의 페이스북에서 "부산대 의전원(의학전문대학원) 입학 예정 처분 소식 후 눈물을 삼키며 묵묵히 업무를 수행하고 있는 딸에 대해 '빅토리아 시크릿'을 입고 있을 것이란 글을 올리는 '진보' 정치평론가의 글에는 기가 막힌다"며 분노했다.

시사평론가 김 씨는 곧장 반발했다. 그는 같은 날 페이스북을 통해 "조국 교수가 저를 비실명 공격했다"며 "빅토리아 시크릿 패션쇼 옛날 날개옷 모르냐"고 물었다.

이어 "이 그림에서 당신이 입은 거랑 비슷하다고. 모르면 물어보든지 가만히 있든지"라며 "그런 글 쓸 시간에 문서위조에 대해 답하라고. 공개 질의다"라고 덧붙였다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr