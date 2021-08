홍준표 "윤희숙 사퇴 받아들여야…본인 의사 존중"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 홍준표 의원이 '부동산 투기 의혹'이 제기된 같은 당 윤희숙 의원에 대해 입을 열었다. 홍 의원은 윤 의원의 의사를 존중해줘야 한다며 의원직 사퇴를 받아들여야 한다는 입장을 내놨다.

홍 의원은 28일 페이스북을 통해 "윤 의원 사건이 터지고 난 뒤 그 사건에 대해 아직 한마디 말도 하지 않았다"며 "그러나 국회의원의 의원직 사퇴를 두고 갑론을박 하면서 정쟁으로 삼고 희화화 하는 것은 바람직하지 않다"고 밝혔다.

윤 의원은 부친의 부동산 투기 의혹으로 '의원직 사퇴'라는 초강수를 내놓은 상황이다. 다만 이를 놓고 여권은 '사퇴쇼'라며 연일 비판하고 있다. 여기에 본회의 부결까지 주장하고 있다. 강병원 더불어민주당 최고위원은 전일 "가족의 (부동산) 불법 거래 혐의가 드러난 윤 의원, 염치와 상식을 주장하며 '갑분 사퇴'에 나섰다"며 "윤 의원의 사퇴서가 본회의에 상정된다면, 제가 사퇴쇼에 들러리로 동참하는 일은 없을 것이다. 오히려 윤 의원 사퇴안을 부결시키는 데 앞장서겠다"고 얘기했다.

이에 홍 의원은 "결론적으로 국회 본회의를 열어 사퇴를 받아주고, 자연인의 입장으로 돌아가서 특수본의 투기 여부 수사를 받도록 하는 것이 맞다고 본다"며 "공직자의 사퇴는 사인의 공법행위로 의사표시 즉시 효력이 발생하고 나머지 절차는 그것을 확인하는 행위에 불과하다. 국회의원 사퇴가 본회의 의결을 요하는 것은 과거 권위주의 정권 시절에 야당 탄압용으로 사용됐기 때문인데 그 잔재가 아직 국회법에 남아 있는 것 뿐"이라고 말했다.

홍 의원은 또 "더이상 이것을 미화해서도 안 되고 비난해서도 안 된다. 그것들이 바로 진영 논리"라며 "윤 의원 본인 의사를 존중하는 것이 맞다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr