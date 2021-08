중고차 딜러들이 추천하는 전기차는? '아이오닉 일렉트릭·테슬라'

[아시아경제 이창환 기자] 국내 최대 직영중고차 기업 K Car(케이카)는 전국 직영점을 비롯한 전체 임직원을 대상으로 전기차 관련 설문조사를 실시한 결과, 직원들이 가장 추천하는 전기차는 현대의 아이오닉 일렉트릭과 테슬라 모델3로 나타났다고 29일 밝혔다.

국산차 부문에서는 임직원의 34.3%가 현대의 아이오닉 일렉트릭을 꼽았다. 아이오닉 일렉트릭은 리튬이온폴리머 배터리의 고효율 시스템과 차체 경량화를 통해 1회 충전 시 271km까지 주행이 가능하다.

정주호 케이카 청주직영점 주임은 “실용성과 선호도가 높으며, 눈에 띄는 잔고장이 없다”는 이유로 구매를 추천했다.

임직원 중 29%는 기아의 니로EV를 추천했다. 가장 대중적이고 공간 활용성이 높고, 가성비가 높은 점이 구매를 추천하는 이유로 꼽혔다. 다음으로 쉐보레의 볼트EV가 14.5%, 현대의 코나EV가 12.1%의 추천을 받으며 뒤를 이었다.

수입차 중에서는 테슬라 브랜드 모델이 1, 2위를 차지했다. 테슬라 모델3는 임직원 중 46.4%의 추천을 받으며 1위에 올랐다. 모델3는 테슬라 최고 인기 모델로 국내 출시한지 2년이 되지 않아 중고차 매물이 많지 않은 점 역시 인기 요인이다.

케이카 직원들은 전기차의 최대 장점으로 적은 유지비(43.1%)를 꼽았다. 최근 유가가 지속적으로 상승 중인 가운데 충전 비용이 저렴하다는 점이 더욱 매력적으로 느껴지는 것으로 나타났다.

다음으로 전기차가 환경에 도움이 된다는 응답이 20.2%로 2위를 차지했고, 친환경차 구매 시 세금 등의 혜택을 받을 수 있다는 점(13.7%), 우수한 정숙성(13.3%)도 전기차의 장점으로 꼽혔다.

한편, ‘향후 출시 예정인 전기차 중 가장 기대되는 모델은 무엇인가’라는 질문에 응답자의 25.8%가 벤츠 EQS를 선택했다. 벤츠 EQS를 뽑은 이유로 ‘벤츠의 최상위 전기차 모델이라 기대된다’는 의견이 가장 많았다.

정인국 K카 사장은 “전기차에 대한 소비자들의 관심이 점점 높아지는 상황 속에서 중고차 전문가인 케이카 직원들의 전기차에 대한 다양한 의견을 들어보고자 이번 설문조사를 진행했다”며 “전기차 충전 인프라와 구매 혜택이 확대되고 있는 만큼 중고차 시장에서도 전기차의 거래량이 점차 증가할 것으로 전망된다”고 말했다.

