5대 은행+카뱅, 신용대출 '연봉 이내'로 축소

[아시아경제 김진호 기자] 5대 시중은행과 카카오뱅크 등이 금융당국의 권고대로 신용대출을 연봉 이내로 축소하기로 했다.

27일 금융권에 따르면 우리은행은 가계 신용대출을 '연 소득 이내'로 제한하기로 방침을 정하고 9월 중 시행을 준비하고 있다. 우리은행은 이날 이 같은 내용을 골자로 한 방안을 금융감독원에 보고했다.

신한은행 역시 9월부터 모든 신용대출 상품의 한도를 연 소득으로 줄일 계획이다. KB국민은행도 조만간 '연봉 한도 신용대출' 규제에 들어갈 예정이다.

앞서 금감원은 지난 13일 시중은행 여신담당 임원들과의 회의에서 마이너스 통장 등 신용대출의 개인 한도를 연 소득 수준으로 낮춰달라고 요청한 바 있다.

시중은행 가운데 대출을 가장 먼저 축소한 NH농협은행은 지난 24일부터 신규 신용대출 최고 한도를 기존 2억원에서 1억원 이하, 연 소득의 100%로 축소했다. 하나은행도 이날부터 개인 신용대출 한도를 연 소득 이내로 제한하는 한편 마이너스통장 대출(한도대출)도 개인당 최대 5000만원으로 축소했다.

인터넷전문은행 카카오뱅크도 다음달부터 신용대출 한도를 축소한다. 카카오뱅크의 가계대출은 올들어 7월까지만 약 18%나 늘었다.

