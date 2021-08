윤희숙 "저 자신을 공수처에 수사 의뢰… 이재명·김어준 몰아내야"

"父 어떠한 처분 받든 그 옆을 지킬 것"

무혐의 시 의혹 제기한 與의원들 사퇴해야

[아시아경제 박준이 기자] 부친의 부동산 투기 의혹으로 의원직을 사퇴한 윤희숙 국민의힘 의원이 본인을 고위공직자범죄수사처(공수처)에 수사 의뢰하겠다고 말했다. 단, 무혐의로 밝혀진다면 자신을 공격한 이재명 경기도지사와 방송인 김어준 씨를 정치판에서 몰아내야 한다고 주장했다.

윤 의원은 27일 국회에서 기자회견을 열고 "지금 저 자신을 공수처에 수사 의뢰한다. 공수처가 못하겠다면 합동수사본부(합수본)에 다시 의뢰하겠다"고 말했다. 그러면서 "생전 처음 수사라는 것을 받으며 보통 사람이 느끼는 그 두려움과 부끄러움을 스스로 헤쳐 가겠다"며 "이게 기득권 없이 국민 눈높이를 지키는 제 정치다"라고 부연했다.

윤 의원은 부친의 자필편지와 전문가의 분석 내용을 공개하며 일련의 의혹에 대해 해명했다. 현재 그는 부친이 지난 2016년 구입한 세종시 토지 매입과 관련해 시세 차익을 노리고 농지를 매입했다는 의혹을 받고 있다. 그의 부친은 편지를 통해 "평범한 노년을 살면서 인생의 황혼을 준비한 일이 이렇게 큰 평지풍파를 일으킬 줄은 몰랐다"며 "이번에 문제가 된 농지는 매각이 되는 대로 그 이익은 전부 사회에 환원하겠다"고 밝혔다.

또 전문가의 소견을 통해 윤 의원이 한국개발연구원(KDI) 근무 당시 세종스마트 국가산단 개발 정보를 활용했을 것이라는 의혹을 해명했다. 그가 공개한 전문가 소견에 따르면 '세종스마트 국가 산단의 경우 한국토지주택공사(LH)가 구상부터, 입지 선정, 개발 및 기본계획을 마련하는 데 통상 3~5년 정도의 시간이 걸린다'며 '이때 개발정보가 관련 국민들에게 공유되곤 한다'고 돼 있다. 공개된 정보이기 때문에 따로 빼돌린 적이 없다는 의미다. 또 주변 공시지가가 오른 것에 대해 '세종시 전체의 공시지가가 상승해서 올라간 것'이라며 '통상 산단 입주는 토지가격에 그닥 긍정적인 요소가 아니다'고 했다.

부친의 투기 의혹에 대해 윤 의원은 "저는 아버님께 농지법과 주민등록법 위반 의혹이 있으며 투기 의혹으로 비춰질 여지가 있다는 점을 변명하지 않는다"며 "저희 아버님은 성실히 조사를 받고 그 결과에 따라 적법한 책임을 지실 것이며 저는 어떤 법적 처분이 있든 그 옆을 지킬 것"이라고 했다.

그는 의원직 사퇴 이후 자신을 공격하는 여당 정치인들 때문에 이날 기자회견을 열었다고 설명했다. 윤 의원은 "지난 이틀 간 저에 관해 도를 넘은 모욕적인 발언들을 뿜어내는 여당 정치인들을 더 이상 방치해서는 안 된다고 생각했기 때문"이라며 "누군가의 지시에 따르는 것처럼 조직적으로 행해지는 거짓 선동은 오히려 눈덩이처럼 불어났다"고 지적했다.

그러면서 본인의 부동산 투기 의혹을 제기한 더불어민주당 대선 후보인 김두관 의원과 우원식·김용민·김남국·전재수·장경태·신현영·민형배·한준호 민주당 의원, 김영배 민주당 최고위원, 양이원영 무소속 의원 등을 언급하며 "평생 공작정치나 일삼으며 입으로만 개혁을 부르짖는 정치 모리배들의 자기 고백"이라고 비판했다. 또 수사 끝에 무혐의로 밝혀지면 이들 모두 의원직을 사퇴해야 한다고 주장했다.

이어 이 지사를 겨냥해 '모의의 꼭대기'라고 하며 "제가 무혐의로 결론나면 이 지사 당신도 당장 사퇴하고 정치를 떠나라"고 했다. 김씨를 향해서도 "무슨 근거로 6배나 올랐다며 30억 시세차익이란 말로 여론을 조작하고 있나. 페라가모에 이어 이번엔 30억원인가"라며 "이 지사와 함께 공적인 공간에서 이제 사라져라"고 강조했다.

