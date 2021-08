단속 피하려 간판 2개로 영업한 유흥주점…업주·손님 등 26명 입건

[아시아경제 정동훈 기자] 단속을 피하려기 위해 간판 2개를 걸고 운영하던 무허가 유흥주점이 적발됐다.

27일 경찰에 따르면 서울 수서경찰서는 전날(26일) 오후 10시50분께 서울 강남구 논현동 한 건물 지하 1층에서 무허가 영업을 하던 노래방을 적발해 업주 1명에 대해 식품위생법 위반 혐의, 손님 14명·종업원 11명 등 25명을 감염병예방법 위반 혐의로 입건했다.

코로나19 확산 방지를 위한 일제 단속 중이던 경찰은 업소 관계자가 황급히 출입문을 닫는 모습을 확인하고 현장을 적발했다. 적발 당시 룸 8곳에는 양주와 안주 등이 놓여 있었고, 남성 손님들이 여성 접객원들과 술을 마시고 있었던 것으로 전해졌다.

해당 노래방은 지난 5월에도 무허가 유흥주점 영업으로 단속되자, 단속된 상호의 출입문은 폐쇄하고 다른 상호로 등록된 출입문으로 손님을 받는 방법으로 무허가 유흥주점 영업을 이어갔던 것으로 알려졌다.

