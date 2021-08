우리금융, 산학연계 교육과정으로 '디지털 전문인력' 육성

[아시아경제 송승섭 기자]우리금융그룹은 그룹 디지털 전문인력을 육성하기 위해 숭실대학교와 산학연계 교육과정 ‘우리 디지털 아카데미(Woori Digital Academy)’를 개설한다고 27일 밝혔다.

이번 교육과정은 지난 6월 우리금융그룹과 숭실대학교가 체결한 ‘디지털 전문인력 육성을 위한 전략적 업무협약’의 일환이다. 우리금융그룹과 숭실대는 디지털 신기술을 비롯한 디지털 전반에 걸쳐 맞춤형 커리큘럼을 준비해왔다.

교육은 다음달 1일부터 15주간 진행되며 우리금융지주·우리은행 등 그룹사 8개와 직원 181명이 연수에 참여한다. 교육과정은 인공지능(AI)·빅데이터·블록체인 등 디지털 신기술에 대한 기본·심화과정이나 디지털 기획·애플리케이션(앱) 개발 등 총 7개 과정으로 운연된다. 전 과정은 팀 프로젝트와 같은 실습 위주의 실무형 교육방식으로 진행될 예정이다.

우리금융그룹 관계자는 “이번 교육은 그룹 차원의 디지털 전문인력 육성을 위한 대규모 산학연계 교육과정”이라며 “디지털 혁신의 필수 요소인 우수 인재 양성으로 다양한 대고객 디지털 서비스를 제공해 나갈 것”이라고 강조했다.

