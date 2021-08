명인에게 배우는 '장아찌반' 무료 심화 강좌…서울시, 참여자 15명 모집

비대면 교육방식 '장아찌반' 심화강좌 서울시농업기술센터에서 운영

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 전통발효식문화 인재발굴과 육성을 위해 장아찌반 심화 무료강좌를 내달 14일부터 서울시농업기술센터에서 개설한다고 27일 밝혔다.

장아찌반 심화과정 참여자격은 서울시에 거주하는 식생활강사 경력자 또는 생활개선회원이다. 참여희망자는 신청서를 작성해 8월 31일 ~ 9월 2일 기간 중 이메일이나 팩스로 접수하면 된다.

교육내용은 전통장아찌 이해와 전통장 활용 장아찌 담그기 이론 교육, 체험키트를 이용한 전통장아찌 담그기 비대면 실시간 실습교육을 4회 과정으로 진행된다. 참가비는 무료. 교육생은 신청접수 후 심사기준에 의거 15명을 선정한다.

교육수강생은 앞으로 10월초에 시민들이 참여하는 장아찌 담그기 체험·나눔 행사 지원으로 자원봉사 활동을 하고, 소외계층에 나누는 나눔행사에 참여하여 전통발효 식문화를 보급하고 건강한 식생활을 실천하도록 하는 촉진자의 역할을 하게 된다.

조상태 서울특별시농업기술센터 소장은 “전통발효 식문화 육성 보급을 위하여 서울시에 거주하는 전통우리음식에 관심이 깊고 재능이 있는 분들이 많이 신청해 전통발효음식 보급에 힘써주기를 바란다” 라고 말했다.

