중국 "일본, 제멋대로 원전 오염수 방류해선 안 돼"

일본이 후쿠시마 원전 오염수를 원전에서 약 1㎞ 떨어진 바닷속에 배출하기로 한 것을 놓고 중국은 일본이 주변국들과 합의하기 전에 오염수를 방류해서는 안 된다고 재차 촉구했다.

왕원빈 중국 외교부 대변인은 26일 정례브리핑에서 "중국은 일본이 국제사회와 주변국의 목소리에 응해 잘못된 결정을 즉각 철회하고 국제적 의무를 다하기를 촉구한다"면서 이같이 밝혔다.

왕 대변인은 "일본은 이해 관계국 및 국제기구와 충분히 협의를 거쳐 합의를 이루기 전에는 제멋대로 오염수를 방류해선 안 된다"고 강조했다.

전날 한국 정부는 일본 도쿄전력의 오염수 방출 계획 발표에 대해 강한 유감을 표시했다. 이와 관련 왕 대변인은 "우리도 같은 우려가 있다"면서 "일본이 잘못을 거듭하고 있다"고 말했다. 그는 "일본이 각국의 우려를 해결하려는 성의가 전혀 없다"고 지적했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr