한국 도운 아프가니스탄인 378명 입국(종합)

[아시아경제 장효원 기자] 과거 한국을 도왔던 아프가니스탄인 협력자와 그들의 가족 378명이 한국의 땅을 밟았다. 정부가 분쟁 지역 외국인을 대규모로 국내 이송한 것은 처음이다.

26일 오후 4시24분 아프가니스탄인 협력자들을 태운 다목적 공중급유 수송기 KC-330은 인천공항에 도착했다. 파키스탄 이슬라마바드 공항을 출발한 지 약 11시간 만이다. 전체 입국 대상인 391명 중 378명이 먼저 왔고 13명은 다른 한국군 수송기를 타고 입국할 것으로 보인다.

이들은 지난 수년간 주아프간 한국 대사관, KOICA(한국국제협력단), 바그람 한국병원, 바그람 한국직업훈련원, 차리카 한국 지방재건팀 등에서 의사와 간호사, 정보기술(IT) 전문가, 통역, 강사 등으로 일한 전문 인력과 그들의 가족이다. 가족 중에는 10세 이하 어린이와 노약자가 상당수 포함됐다.

이들은 공항 내 별도 장소에서 코로나19 유전자증폭(PCR) 검사 등 방역 절차를 거친 뒤 공항 근처 임시시설에서 대기하다 음성이 확인되면 충북 진천 국가공무원인재개발원으로 이송될 예정이다.

인재개발원에서 14일간 격리 생활을 하면서 정착 교육을 받다가 6~8주 뒤 정부가 마련한 다른 시설로 옮겨질 것으로 알려졌다.

법무부는 이들의 안정적인 정착을 위해 단기방문(C-3) 도착비자 발급 뒤 곧이어 장기체류가 허용되는 체류자격(F-1)을 부여했다. 인재개발원에서 임시생활 단계를 마치면 취업이 자유로운 거주(F-2) 비자가 발급된다.

한편 정부는 아프가니스탄에서 탈레반의 공세가 거세진 8월 초부터 민간항공기를 이용해 한국을 도운 아프간인들의 국내 이송을 준비했지만, 상황이 급박해지자 지난 23일 한국군 수송기 3대를 현지에 보냈다.

