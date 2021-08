신한카드 "아이폰 터치결제 쓰고 최대 1만원 캐시백 받으세요"

아이폰 유저를 위한 터치결제 전용 케이스 장착, 후불교통기능까지

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 지난해 9월 정식 오픈한 '아이폰 터치결제 서비스' 이용자를 위한 캐시백 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

오는 10월 31일까지 이벤트 선착순 응모 후 아이폰 터치결제를 이용한 고객 5000명을 대상으로 이용 금액대별 캐시백을 제공한다. 행사기간인 8월1일부터 10월31일까지 아이폰 터치결제로 이용한 누적금액이 10만원 이상인 경우 5000원 캐시백, 누적금액이 20만원 이상인 경우 1만원 캐시백을 제공한다.

행사기간 동안 신한카드 올댓쇼핑을 통해 아이폰 터치결제 케이스를 구매한 고객은 구매일자 기준으로 자동 응모된다.

한편, 신한카드는 카드사 최초로 오프라인 간편결제인 터치결제를 도입했다. 현재까지 누적 결제액은 7600억원, 누적 이용건은 2900만건에 이른다. 아이폰 터치결제는 아이폰 터치결제 전용 케이스나 월렛(지갑형)을 휴대폰에 장착해, 오프라인 가맹점 어디에서나 실물카드 없이 결제가 가능한 아이폰 고객을 위한 신한카드만의 모바일 오프라인 결제 서비스다. 국내 모든 가맹점은 물론 심(SIM)타입 전용 후불교통카드를 발급 받아 후불교통 기능도 이용할 수 있다. 아이폰 터치결제 서비스를 위한 전용 케이스는 신한카드 올댓쇼핑과 11번가에서 판매하고 있다.

