마음그림아트 1개 강좌 모집…군 홈페이지 통해 신청

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 ‘2021년 하반기 평생학습 잡(job)생각학교’ 프로그램의 수강생을 추가로 모집한다고 26일 밝혔다.

모집 기간은 오는 27일부터 내달 1일까지이며 모집 강좌는 마음그림아트 1개 과정이다.

모집 인원은 5명으로, 홈페이지와 SNS를 통해서 홍보하고 있으며, 신청은 함평군 홈페이지에서 가능하다.

기타 자세한 내용은 총무과 교육협력팀으로 문의하면 된다.

군 관계자는 “배움의 즐거움을 더 많은 군민에게 골고루 부여하기 위해 상반기 수강생은 제외하다 보니 수강생 모집이 미달해 추가 모집을 한다”고 밝혔다.

