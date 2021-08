창원시 갈뫼산 실종 아동 구조한 '의로운 영웅' 부부, 감사패 수여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 26일 갈뫼산 실종아동 구조 부부에게 감사패를 전달했다.

지난 14일 촌각을 다투는 급박한 상황에서 소중한 생명을 구조한 '의로운 영웅' 장세영, 나점심 부부에게 수여하고, 감사의 마음을 전했다.

앞서 지난 13일 오후 6시쯤 3세 박 군이 갈뫼산 부근에서 실종돼 '실종된 3세 아동을 찾고 있다'는 재난 안내 문자가 전송됐다.

안내 문자를 받은 마을주민과 공무원, 경찰, 소방 당국은 곧 수색견과 드론 등 모든 수단을 총동원해 밤샘 수색을 벌였으나 발견하지 못했다.

박 군이 실종되고 14시간만인 다음 날 아침, 갈뫼산을 살피던 장세영 씨 부부의 눈에 실종 아동이 들어왔다.

아침에도 여전히 아동을 찾고 있다는 재난 문자가 시민들에게 발송된 지 한 시간이 채 지나지 않은 시각이었다.

허성무 시장은 "실종 당일 모든 시민이 아동을 찾길 바라는 간절한 심정이었고, 회성동 주민 모두가 한마음으로 노력해 기적이 일어났다"며 "아동을 발견한 두 분께서 마을주민을 대신해 감사패를 받아주기를 바란다"고 감사의 마음을 전했다.

