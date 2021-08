포스코케미칼, OCI와 함께 음극재 소재 '피치' 첫 국산화

합작사 '피앤오케미칼' 통해 피치 1만5000t 생산

[아시아경제 황윤주 기자] 포스코케미칼이 그동안 전량 수입했던 배터리 음극재 코팅용 소재인 ‘피치’의 국산화에 나선다. 국내에서 유일하게 배터리 핵심소재인 양극재와 음극재를 모두 생산하는 포스코케미칼은 첨단 소재 국산화 및 내재화를 통해 글로벌 경쟁력을 한층 강화할 예정이다.

포스코케미칼은 총 745억원을 투자해 합작사인 피앤오케미칼을 통해 이차전지 핵심소재인 음극재 코팅용 피치 1만5000t을 생산한다고 26일 밝혔다. 피앤오케미칼은 지난해 7월 포스코케미칼 51%, OCI 49%의 지분을 투자해 설립한 합작법인이다. 이번 프로젝트의 투자비는 양사가 지분비율에 따라 순차적으로 출자할 예정이다.

이번에 생산하는 피치는 녹는점이 높은 고연화점(高軟化點) 피치로, 석유를 증류해 얻어진 잔유물을 열처리해 제조한 탄소소재이다. 고연화점 피치는 이차전지의 충전·방전 효율 향상과 배터리 수명을 증가시키기 위해 음극재 표면 코팅용으로 주로 사용된다.

배터리 시장의 급성장에 따라 음극재 생산에 필수 소재인 코팅용 피치의 수요도 증가하는 추세다. 이번 투자로 포스코케미칼은 음극재 핵심 소재의 수급 안정성과 맞춤형 품질 생산, 원가 절감을 실현할 것으로 기대하고 있다.

국내에서 유일하게 피치 생산기술을 보유한 OCI는 이번 협력으로 기존의 철강부산물을 활용한 피치 생산에서 석유계 고연화점 피치 생산으로 새로운 사업 진출을 통한 수익 증대가 기대된다.

피앤오케미칼은 2022년 5만t 규모의 반도체 세정용 고순도 과산화수소 생산과 더불어 2024년 이차전지소재인 음극재 코팅용 피치를 생산함으로써 고부가가치 첨단 화학소재 분야로 사업을 지속 확대해 나갈 예정이다.

