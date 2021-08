한화자산운용, 한화투자증권 인수.. 신사업 가속화

[아시아경제 황준호 기자] 한화자산운용이 25일 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,700 전일대비 215 등락률 +4.79% 거래량 5,922,986 전일가 4,485 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보)빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박총상금 2억…한화證, 국내주식 실전투자대회 개최 close 의 단독 경영권을 확보하기 위해 한화그룹 비금융계열사가 보유한 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,700 전일대비 215 등락률 +4.79% 거래량 5,922,986 전일가 4,485 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보)빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박총상금 2억…한화證, 국내주식 실전투자대회 개최 close 지분 26.46%(5676만1908주)를 약 3201억원(3201억3716만원)에 인수했다.이로서 한화자산운용이 보유한 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,700 전일대비 215 등락률 +4.79% 거래량 5,922,986 전일가 4,485 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보)빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박총상금 2억…한화證, 국내주식 실전투자대회 개최 close 지분은 19.63%에서 46.08%로 늘어, 최대주주에 등극했다.

한화자산운용은 주식 시장에 미치는 충격을 최소화 하기 위해 시간외 대량매매 방식으로 거래했다. 대상주식은 한화글로벌에셋 2672만7398주(12.46%), 한화호텔앤드리조트 1870만9207주(8.72%), 한화갤러리아타임월드 1132만5303주(5.28%)가 보유한 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 4,700 전일대비 215 등락률 +4.79% 거래량 5,922,986 전일가 4,485 2021.08.25 15:30 장마감 관련기사 한화자산운용, 한화투자증권 인수..디지털 역량 확대(상보)빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박총상금 2억…한화證, 국내주식 실전투자대회 개최 close 보통주 이다.

한화자산운용은 신사업 진출을 가속화 할 목적으로 다른 주주사에 매수제안을 했다. 증권과의 협력을 통해 글로벌 비즈니스, 디지털 금융 생태계 구축 등을 추구할 계획이다. 목표는 아시아 탑-티어(Top-tier) 자산운용사다. 운용자산과 자기자본의 대형화, 비즈니스 영역의 글로벌화, 플랫폼 투자와 디지털 생태계 구축 등 디지털 영향력 확대의 3단계 성장 전략을 추진한다.

한화자산운용 측은 "시장의 저금리 기조 지속, 급증한 유동성, 그리고 과거대비 커진 자본력을 바탕으로 증권업의 영업이익 및 순이익이 증가할 것으로 예상돼 한화자산운용은 지분법 이익을 기대할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

