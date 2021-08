효성 '경력 보유 여성' 경제활동 복귀 지원

[아시아경제 김혜원 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 3,500 등락률 +3.11% 거래량 55,952 전일가 112,500 2021.08.25 14:31 장중(20분지연) 관련기사 노스페이스, 커버낫 등 패션브랜드 러브콜 받는 효성티앤씨[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일효성, 불성실공시법인 지정예고 close 은 25일 경력 보유 여성, 중장년 여성 등 재취업이 어려운 취약계층 여성의 취업 활성화 프로그램 지원을 위해 서울시 종로구에 위치한 종로여성인력개발센터에 7000만원을 후원했다고 밝혔다.

효성은 종로여성인력개발센터의 사회복지실무자, 돌봄 교사, ERP물류사무관리원 양성 교육 과정 등을 2013년부터 매년 지원해왔으며, 지금까지 240여명의 여성이 이 프로그램을 통해 새로운 일자리를 얻었다.

올해는 8월부터 약 3개월간 30여명을 대상으로 돌봄 교사 양성 프로그램과 요양보호사 양성 프로그램을 운영한다. 프로그램이 끝난 뒤에도 정기적인 취업 상담과 구직 정보 제공, 취업 알선 등 취업에 성공할 때까지 지원한다.

효성 관계자는 "코로나19 확산으로 여성들의 재취업이 더욱 어려운 상황에서 취약계층 여성 취업 활성화 프로그램에 참여한 모든 이들에게 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다"고 밝혔다.

효성은 '교육과 나눔을 통해 수혜자 스스로 미래를 개척할 수 있도록 힘이 돼주는 기업'이라는 슬로건 아래 장애 예술가들의 활동 및 전시 지원, 중증 장애인 일터의 시설 개선 지원 등 취약계층의 일자리 창출 및 사회 진출을 돕기 위한 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr