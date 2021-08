화장실 좀 써도 될까요? 독신남 골라 성관계 후 7000만원 우려낸 50대 꽃뱀 구속

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘화장실 좀 쓰자’며 남성에게 의도적으로 접근해 성관계하고 친분을 쌓은 뒤 수천만원을 우려낸 50대 ‘꽃뱀’이 경찰에 붙잡혀 구속됐다.

이 여성은 독신남 집을 골라 화장실을 이용하면서 우연을 가장하는 수법을 쓴 전력이 있었다.

부산진경찰서는 사기 혐의로 A씨를 구속해 검찰에 송치했다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난해 3월부터 1년여간 부산의 한 아파트 경비원으로 일한 50대 남성 B씨에게서 33차례에 걸쳐 7700여만원을 뜯어낸 혐의를 받고 있다.

경찰 조사결과 A씨는 혼자 살던 B씨를 노리고 B씨 집에 찾아가 갑자기 화장실을 쓰게 해달라며 접근했다.

이어 A씨는 화장실 사용을 허락한 B씨와 여러 차례 성관계하는 등 친분을 쌓았다.

이후 A씨는 아파트 분양 계약금, 보증금, 임플란트 비용 등을 명목으로 B씨에게서 돈을 빌린 뒤 어느 날 잠적했다.

경찰은 “A씨가 이전에도 비슷한 범행으로 구속된 적이 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr