이재명, 윤석열 ‘日 오염수 발언’ 저격..“침묵은 ‘친일부역’..韓국민 정체성이라도 보여라”

일본 오염수 방류 확정

이재명 경기지사, 윤석열 발언 다시 저격

“최소한 韓국민 정체성이라도 보여라”

[아시아경제 구채은 기자] 여권 유력 대선주자인 이재명 경기지사가 25일 야권 후보인 윤석열 전 검찰총장을 향해 “후쿠시마 원전 오염수 배출에 대한 입장은 무엇이냐”고 다시 저격했다.

앞서 윤 전 총장은 한 언론과의 인터뷰에서 “후쿠시마 원전은 붕괴되지 않아 방사능 유출은 없었다”고 언급해 논란이 일었다. 직후 윤 전 총창 캠프 측은 “피해가 없었다는 뜻은 전혀 아니다. 인터뷰에서 말이 축약돼 오해가 있었다”고 했지만 정치권은 물론 학계로부터 '기본적인 사실조차 왜곡한다'는 거센 비판을 받았다.

실제 전날 일본 정부와 도쿄전력은 후쿠시마 제1원전에 저장된 오염수를 해저 터널을 통해 일본 앞바다에 방류하기로 결정했다고 밝혔다. 일본 정부는 오는 2023년부터 저장 중인 오염수를 방류할 예정이다.

이 지사는 “이제는 후쿠시마 원전에서 방사능이 유출된 사실을 아셨을 것 같다. 일본을 대표하거나 그래야 될 처지가 아니라면 한국은 물론 전 세계가 피해 입는 방사능 오염수 배출에 반대하는 것이 당연하다”고 했다. 그는 “대한민국 국민으로서 나아가 대한민국 대통령이 되겠다는 분으로서 이제는 후쿠시마 오염수방출에 분명한 반대의견을 표시해달라”며 “대한민국 국민으로서 최소한의 정체성을 보여주지 않으시면 대한민국 대통령 예비후보 자격은 물론 한국인으로서의 자격조차 인정받기 어려울 것”이라고 꼬집었다. 그러면서 “후쿠시마 원전 방사능 오염수를 부인했던 윤 후보님에게 확인된 오염수 배출에 대한 침묵은 금이 아니다”라고 강조하며 “친일부역”이라고 했다.

