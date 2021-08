지방 분양 시장 ‘후끈’… 전국 초기분양률 통계 집계 이래 최고

[아시아경제 류태민 기자] 정부의 고강도 주택 규제 속에서도 전국 아파트 초기분양률이 크게 높아지고 있다.

25일 양지영R&C연구소가 주택도시보증공사(HUG)의 민간아파트 초기분양률 동향 자료를 조사한 결과, 올해 2분기 전국 민간아파트의 초기분양률은 98.3%로 집계됐다. 이는 HUG가 관련 통계를 집계하기 시작한 2015년 3분기 이후 가장 높은 수치다. 또 올 1분기(94.8%) 대비 3.5%포인트, 문재인 정부 출범 2017년 2분기에 비해 23.4%포인트가 높아졌다.

전국적으로 초기분양률이 높아진 것은 지방의 초기분양률이 최근 크게 높아졌기 때문으로 풀이된다. 5대 광역시를 제외한 기타 지방의 민간아파트의 초기분양률은 올 2분기 기준 96.3%를 기록했다. 이는 전 분기보다 10.7%포인트, 문재인 정부 출범 2017년 2분기보다 무려 34.4%포인트 높아진 것이며, 통계 집계 이래 최고 수준이다.

기타 지방 중에서는 충청북도가 99.5%로 가장 높았으며, ▲충남(97.7%) ▲전남(97.5%) ▲경북(96.8%) ▲전북(92.9%) ▲강원(90.0%)이 뒤를 이었다.

초기분양률은 아파트 분양 초기 시점의 총 분양 가구 수 대비 계약 체결 가구 수 비율을 말한다. HUG가 주택 분양보증서를 발급한 뒤 입주자 모집 승인을 받아 분양한 30가구 이상의 전국 민간아파트를 조사 대상으로 한다.

업계 전문가는 "기타 지방의 초기분양률이 높아진 것은 새아파트의 인기가 여전한 가운데 지방은 수도권에 비해 청약, 대출 등 상대적으로 규제가 덜한 비규제지역으로 수요자들이 몰린 것으로 보인다"고 분석했다.

하반기에도 기타 지방의 분양소식이 예고돼 이 같은 현상은 당분간 지속될 것으로 전망된다.

동양건설산업은 충청북도 청주시 흥덕구 오송바이오폴리스 B-3블록에서 ‘오송역 Paragon(파라곤) 센트럴시티2차’를 분양할 예정이다. 지하2층~지상25층, 14개동, 전용면적 68·84㎡(A,B형) 총 1673가구 규모다. 오송역 Paragon(파라곤) 센트럴시티 1차 파라곤 스퀘어 상업시설도 동시에 분양한다.

이 외에도 라인건설은 충남 아산테크노밸리 Ab5블록에 '아산테크노밸리6차 EG the 1'을 분양 중이다. 전용 68·84㎡(A.B) 총 822가구로 구성된다.

HDC현대산업개발은 이달 경상북도 포항시 남구 용산리 360-13에 1144가구의 '포항 아이파크'를 분양한다. 한화건설은 10월 충북 청주시 서원구 모충동 일원에 1849가구의 '포레나청주모충'을 분양할 예정이다.

