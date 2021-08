롯데칠성음료, 저칼로리 탄산주 '클라우드 하드셀처' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료는 저칼로리 탄산주 ‘클라우드 하드셀처’를 출시한다고 25일 밝혔다.

‘신개념 저칼로리 탄산주’를 콘셉트로 기획된 ‘클라우드 하드셀처’는 500ml 한 캔의 열량이 85Kcal인 저칼로리 제품이다. 알코올 도수는 3도이며 천연 망고향을 첨가했다.

‘클라우드 하드셀처’는 할인점에서 구매할 수 있으며, 8월 말부터는 편의점으로 영역을 넓혀 나갈 예정이다.

롯데칠성음료 관계자는 “최근 MZ세대를 중심으로 건강 및 자기관리에 대한 관심이 높아지며 가볍게 즐기는 술에 대한 수요가 늘어난 점에 착안해 ‘클라우드 하드셀처’를 출시하게 됐다”며 “향후, 소비자 반응에 따라 이번에 선보인 ‘망고’ 외의 다양한 제품을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.

한편, ‘탄산수’를 뜻하는 단어인 ‘셀처(seltzer)’에 ‘hard’라는 형용사를 더한 ‘하드셀처(Hard Seltzer)’는 ‘탄산수에 소량의 알코올과 과일향을 첨가한’ 술로서 자기 관리와 건강을 중시하는 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있다.

