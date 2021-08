현대차 정몽구 재단, 장학사업 개편…"5년간 미래 인재 1100명 육성"

[아시아경제 이기민 기자] 현대차 정몽구 재단이 기존 장학사업을 '현대차 정몽구 스칼러십(Scholarship)'으로 개편하고 5년간 미래 인재 1100명을 육성하겠다고 25일 밝혔다.

현대차 정몽구 재단은 '현대차 정몽구 스칼러십'을 통해 소외계층 지원 및 문화예술 후원에 더해 사회 변화와 혁신을 주도하며 지속가능한 미래를 이끌 차세대 리더를 육성할 방침이다.

현대차 정몽구 재단은 이를 위해 향후 5년 간 ▲글로벌 ▲미래산업 ▲국제협력 ▲사회혁신 ▲문화예술 등 5개 부문 인재 1100명을 지원하겠다고 설명했다. 또한 변화하는 시대상과 인재상을 반영한 다양한 프로그램을 개발하는 등 현대차 정몽구 스칼러십 수혜 대상과 분야를 지속 확대할 방침이다.

글로벌 부문의 경우 인도네시아, 베트남 등 아세안 8개국 석·박사 중 선발을 통해 국내 소재 주요 대학원 유학을 지원한다. 미래산업 부문에서는 지능정보기술, 바이오헬스, 에너지 신산업 등 미래산업 분야 국내 대학(원)생에게 장학금 등을 제공한다. 국제협력 부문에서는 국제기구에 진출을 희망하는 대학(원)생들이 국제 리더로 성장할 수 있도록 관련 교육 기회를 제공하는 한편 해외 진출 장학금을 지원하기로 했다.

사회혁신 부문에서는 현대차그룹 주요 계열사와 협력을 통해 사회적기업가·소셜벤처 육성에 나선다. 문화예술 분야에서는 세계무대에서 활약할 차세대 미래 문화 리더 양성을 위해 클래식, 국악, 무용을 전공하는 중·고교생과 대학생에게 장학금과 체계적인 교육을 지원한다.

뿐만 아니라 글로벌 무대에서 우수한 성과를 거둔 장학생에게는 이른바 '정몽구 장학생 성장지원 패키지'라는 장학금을 별도로 지원한다. 정몽구 장학생 성장지원 패키지는 해외 100위권 이내 우수대학(원)에 진학한 장학생을 대상으로 장학금을 최장 5년간 지원하는 내용을 골자로 한다. 특히 국제 저명 학술지 논문 게재, 국제 콩쿠르 입상 등 국제 활동 성과가 뛰어난 장학생에게도 장학금을 추가로 제공할 예정이다.

권오규 현대차 정몽구 재단 이사장은 "현대차 정몽구 재단은 현대차 정몽구 스칼러십을 통해 우수 인재들이 미래세대 리더로 성장할 수 있는 국내 최고 수준의 장학 지원은 물론 장학생 성장주기에 따른 맞춤지원을 펼칠 예정"이라고 말했다.

