랜선으로 떠나는 한국 고급 막걸리 여행…일본서 인기

[아시아경제 최동현 기자] 한국산 생막걸리를 활용한 랜선 여행상품이 일본에서 인기다.

한국관광공사는 공사 도쿄지사에서 울산 복순도가와 일본여행사 잘팍(JALPAK)과 공동으로 지난달 첫 선을 보인 ‘한정생산 손막걸리를 오감으로 맛보는 테이스팅 투어’가 높은 인기를 끌고 있다고 25일 밝혔다. 이 프로그램은 오는 28일 2차 투어를 실시한다.

이 랜선여행은 울산을 대표하는 양조장 복순도가의 발효실을 찾아가 시설을 탐방하는 콘텐츠가 핵심이다. 막걸리가 발효되는 실제 소리를 생생하게 들려주고 울산에서 공수해 온 복순도가의 대표상품인 ‘손막걸리’를 막걸리 소믈리에와 함께 개봉·시음토록 한다. 랜선여행임에도 참가자의 오감을 만족시켜 주는 데 정성을 들였다는 평가다. 1차 투어 참가자들은 채팅을 통해 “잠시 한국여행을 다녀온 기분이었다”, “손막걸리가 샴페인 막걸리라고 불리는 이유를 알겠다”, “어서 한국에 가고 싶다”등 감상을 남겼다.

가격은 9900엔(한화 약 11만원)으로 통상 1000~3000엔 수준인 일반 랜선여행 상품에 비해 가격이 비싼 편이다. 이유는 일본 현지에서도 비싼 복순도가 생막걸리 2병이 참가자에게 직접 전달되는 데다 울산에서 진행되는 랜선여행 진행, 각종 감각적인 영상 촬영 등이 있기 때문이다. 그러나 지난 7월 말 참가자를 50명으로 한정해 출시한 이 투어엔 모집을 시작하자마자 40여명이 몰리는 등 흥행을 이뤘고 이에 이번 2차 투어를 긴급 기획하게 됐다는 후문이다.

관계자들은 이번 상품의 인기는 일본 현지 시장에 대한 이해를 바탕으로 복순도가의 브랜드상품을 활용한 시도가 잘 맞아떨어진 결과로 분석하고 있다. 상품을 공동 기획한 잘팍의 혼죠 마나미 어시스턴트 매니저는 “앞서 랜선 와이너리투어를 진행해 본 경험을 살려 한정 생산한 한국의 고급 막걸리에 착안해 공사와 고가 프로그램 기획을 시도했다"면서 "비용보다 양질의 경험을 중요시하는 고객들에게도 충분히 감동을 줄 수 있음을 확인했다”고 전했다. 그는 이어 "한국여행이 재개되면 이번 참가 고객들을 모시고 울산 복순도가를 직접 방문하는 여행상품도 만들어 볼 것"이라고 덧붙였다.

정진수 관광공사 도쿄지사장은 “이번 투어는 코로나19 시기에 지방 중소기업의 고가 특산물을 연계시켜 상생형 고부가가치 관광상품을 기획·판매한다는 데 의의가 있다”며 “개인 맞춤형 화장품 투어 등 중소기업과 상생하는 각종 특화형 랜선여행을 앞으로도 계속 시도해 볼 것”이라 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr