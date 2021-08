KOTRA, 한-인니 해양플랜트·서비스 산업 진출 상담회 개최

[아시아경제 우수연 기자]KOTRA는 한-인니 해양플랜트 협력센터(KIORCC)와 함께 '2021 한-인니 해양플랜트 및 관련 서비스산업 진출상담회'를 온라인으로 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 사업에는 인도네시아를 포함해서 싱가포르, 말레이시아, 방글라데시 등 총 4개국에서 바이어 25개사가 참가했다. 분야는 ▲컨테이너선, 오일·가스탱커, 벌크선, 승객용 선박 등을 보유한 선주사 ▲엔지니어링 및 서비스사 ▲기자재 딜러 등 다양하다. 이들 수요에 맞춰 우리 조선해양 기자재 기업 총 40개사가 참가했으며 온라인으로 약 70건의 1 대 1 상담이 진행됐다. 추가 수요에 따라 후속 상담을 추진할 예정이다.

신남방 지역은 개발 수준 대비 시장수요 및 발전 가능성이 크다는 공통점을 가지고 있다. 향후 조선·해양 산업의 지속적인 성장이 예상되는 지역으로 우리 기업들이 적극적인 상담을 통해 성과를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

한국과 인도네시아는 2017년 11월 한-인니 양국 정상회담과 연계해 개최한 비즈니스 파트너십 당시 '한-인니 조선산업 협력기반 구축 업무협약(MOU)'을 체결한 바 있다. 이에 대한 후속 조치의 일환으로 진행된 이번 상담회는 우리 중소·중견 기업과 현지 기업을 위한 지속적인 교류의 장으로 발전했다. KOTRA와 KIORCC는 오는 10월 양국의 조선·해양 분야 전문가를 초청하여 세미나를 개최하는 등 동 분야의 한-인니 협력을 확대할 계획이다.

김상묵 KOTRA 혁신성장본부장은 "이번 행사를 통해 인도네시아뿐만 아니라 주변국 기업들의 협력 수요까지 확인할 수 있었다"며 "이번 상담회를 계기로 신남방 조선·해양 기자재 기업들과의 비즈니스가 확대되길 기대한다"고 말했다.

