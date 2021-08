[아시아경제 조슬기나 기자] 아프가니스탄을 점령한 이슬람 무장조직 탈레반이 아프간 중앙은행 총재 권한 대행을 임명했다.

23일(현지시간) 주요 외신에 따르면 탈레반은 전날 하지 모하마드 이드리스를 아프간 중앙은행 총재 권한 대행으로 임명했다.

이번 임명은 탈레반의 아프간 장악 이후 일주일 이상 은행들이 문을 닫고 관공서 업무가 중단되는 등 경제혼란이 우려되는 상황에서 이뤄져 눈길을 끈다.

자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 성명에서 총재 권한 대행이 기관들을 조직하고 국민들이 직면한 경제 문제를 해결하는 데 도움을 줄 것이라고 밝혔다.

이에 앞서 무자히드 대변인은 전날 아프간 정치 지도자들이 새 정부 구성을 논의 중이라고 언급했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr