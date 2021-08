[아시아경제 공병선 기자] 코아시아옵틱스 코아시아옵틱스 196450 | 코스닥 증권정보 현재가 2,570 전일대비 5 등락률 +0.19% 거래량 179,382 전일가 2,565 2021.08.23 15:30 장마감 관련기사 코아시아옵틱스, 2Q 스마트폰 시장 침체에 부진…"하반기 카메라모듈 효과 기대"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close 는 기존 경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 113-12였던 본점 소재지를 경기도 화성시 영천동 동탄펜테리움IX타워로 변경했다고 23일 공시했다.

변경 사유는 경영효율성 제고다.

