이지팜, 경기도 ‘유통 VR·AR서비스 실증지원’ 주관기업 선정

생산전문 기업과 농산물 e-커머스 전용 AR 서비스 상용화

[아시아경제 김희윤 기자] 애그테크 전문기업 이지팜은 경기도와 경기콘텐츠진흥원에서 공모한 '유통분야 VRAR 서비스 실증지원사업’ 주관기업으로 선정, 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이지팜은 샐러드채소 생산전문 농업회사법인인 늘푸른공원과 컨소시엄을 구성, '농산물 e-커머스 전용 AR 서비스'를 상용화 할 예정이다.

컨소시엄에서 이지팜은 농산물 e-커머스 플랫폼에 AR기반 단계별 이력정보 및 상품상세정보, 이를 출력할 수 있는 AR뷰어를 개발한다. 앞서 이지팜은 블록체인사업본부가 자체 개발·운영 중인 블로서리 프로젝트의 일환으로 블록체인 기반 농산물 e-커머스 플랫폼 마켓블리(MarketBly)를 운영해왔다.

이지팜은 플랫폼 운영 사업 능력과 AR연구 개발 경험을 바탕으로 마켓블리 내 검증을 거쳐 마켓블리와 늘푸른공원의 사업에 AR콘텐츠 및 서비스를 적용한다.

진교문 이지팜 대표는 "AR을 적용한 농식품 유통 서비스를 상용화함으로써 농식품 유통분야가 메타버스(Metaverse, 가상세계)로 나아가는 토대가 될 것"이라고 말했다.

이지팜 블록체인사업본부는 내달 마켓블리를 '샵블리(SHOPBLY)'로 리브랜딩, 리뉴얼 출시할 예정이다. 이를 통해 기존 서비스 고도화는 물론 AR커머스 솔루션 전문기업 리콘랩스와 협업을 통해 NFT, VR/AR/XR, 메타버스와 같은 신사업에도 적극 참여할 계획이라고 덧붙였다.

