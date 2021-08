코웨이 정수기, '소비자가 가장 추천하는 브랜드' 1위

아이콘 정수기·AIS 얼음정수기 등 높은 소비자 신뢰 획득

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선·서장원)는 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '2021 소비자가 가장 추천하는 브랜드' 조사에서 정수기 부문 1위에 선정됐다고 23일 밝혔다.

'소비자가 가장 추천하는 브랜드'는 대한민국 소비 생활을 대표하는 제품과 서비스에 대해 소비자의 브랜드 추천 의향을 기준으로 브랜드 가치와 경쟁력을 측정하는 지표다. 이번 평가는 국내 소비자 약 1만1900명을 대상으로 진행한 1대 1 면접 조사와 온라인 소셜 데이터 분석 지수 등을 합산해 산출됐다.

코웨이는 '아이콘 정수기', 'AIS 정수기 3.0 IoCare' 등 첨단 기술을 적용한 혁신 제품을 기반으로 우수한 소비자 만족도와 신뢰도를 달성하며 국내 정수기 중 가장 추천하는 브랜드로 뽑혔다.

특히 여름철 인기 제품인 'AIS 정수기 3.0 IoCare'는 정수·제빙 성능과 사용 편의성을 강화해 호평을 받았다. 유해물질 총 103종에 대한 제거 성능 인증을 확보했으며 듀얼 냉각 시스템으로 얼음과 냉수를 각각 생성해 풍부한 얼음을 제공한다.

코웨이 관계자는 "탁월한 정수 성능은 기본에 편의 기능과 디자인까지 모두 갖춘 점이 코웨이 정수기가 높은 평판을 유지하는 주요 요인으로 꼽힌다"며 "앞으로도 소비자가 믿고 추천할 수 있는 혁신 제품과 서비스를 제공하며 브랜드 경쟁력과 호감도를 강화해나가겠다"고 말했다.

