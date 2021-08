부산·충남·전남·경남지역 산사태 경보 ‘관심→주의’ 상향

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 부산·충남·전남·경남지역에 산사태 경보가 관심에서 주의로 상향됐다.

산림청은 23일 제12호 태풍 ‘오마이스’ 북상에 따라 오후 2시부로 이들 4개 지역의 산사태 위기경보를 상향한다고 밝혔다. 이외에 지역은 산사태 위기경보 관심단계가 유지된다.

현재 기상청은 23일~24일 태풍과 저기압이 한반도를 통과하면서 전국적으로 강하고 많은 비를 내릴 것으로 예상한다.

특히 국립산림과학원의 지역별 강우예측 결과에선 부산, 충남, 전남, 경남 지역에 23일 오전 9시부터 24일 오후 6시까지 220㎜ 이상의 강우가 예측된다.

이에 산림청은 산사태취약지역 등 주요 위험지역을 중심으로 산사태 사전대비에 나서는 한편 오후 6시 기준 상황판단회의를 열어 지역별 상황에 따라 산사태 위기경보를 추가 상향하는 것을 검토할 계획이다.

산림청 임상섭 산림보호국장은 “부산·충남·전남·경남 지역을 중심으로 산사태 위험 가능성이 높아진 상황”이라며 “국민들은 긴급재난문자와 마을방송 등 안내에 귀를 기울이고 유사시 신속하게 대피해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr