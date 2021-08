[아시아경제 이민우 기자] 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 96,900 전일대비 2,100 등락률 +2.22% 거래량 68,044 전일가 94,800 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 녹십자랩셀, 건선 줄기세포치료제 후보물질 임상 1상 승인녹십자셀, 2Q 매출 124억… 상반기 최고 매출 236억원 기록녹십자랩셀, 2Q 영업익 13억…전년比 48%↓ close 은 식품의약품안전처에 급성호흡곤란증후군 환자를 대상으로 동종편도유래중간엽줄기세포(CT303)의 단회투여 시 안전성, 내약성 및 유효성 평가를 위한 다기관, 공개, 용량 증량 및 용량 탐색, 제1상 임상시험 계획 신청했다고 23일 공시했다.

임상시험기관은 분당서울대병원, 서울대병원, 서울특별시보라매병원 등 3개 병원이다. 회사 측은 "10세 미만의 건강한 공여자에서 채취된 편도조직을 이용해 제조된 동종편도유래중간엽줄기세포, 임상시험용의약품(CT303)은 과도한 면역반응을 조절하는 기전으로 과도한 염증반응 및 세포사멸을 보이는 급성호흡곤란증후군 환자에게 치료적 효과를 보일 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr