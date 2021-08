삼성전기, 무산됐던 와이파이 모듈 사업 매각 진행中

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 +1.81% 거래량 339,709 전일가 166,000 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close 가 한차례 무산됐던 와이파이 모듈 사업 매각에 다시 나선 것으로 전해졌다.

23일 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 +1.81% 거래량 339,709 전일가 166,000 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close 가 최근 공개한 반기보고서에 따르면 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 +1.81% 거래량 339,709 전일가 166,000 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close 는 태국 자회사 삼성 일렉트로 메카닉스의 지분 매각 등을 진행하고 있다. 매각 대상은 태국 자회사 내 와이파이 모듈 사업부문 등으로 알려졌다.

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 +1.81% 거래량 339,709 전일가 166,000 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close 는 지난 1월 국내 중견기업 켐트로닉스 자회사 위츠에 와이파이 모듈 사업을 1055억원에 매각하는 계약을 체결하기도 했지만 지난 5월 위츠가 계약을 해제하며 매각이 무산됐다. 당시 위츠는 와이파이 모듈사업 시장의 급격한 변화와 이에 따른 수익성 악화 가능성 등을 계약해제 이유로 삼았다.

삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 +1.81% 거래량 339,709 전일가 166,000 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close 는 사업 구조 개편을 통해 비주력 사업을 정리하고, IT·전장용 적층세라믹커패시터(MLCC), 고사양 반도체 패키지기판 등 사업에 집중할 계획이다.

와이파이 모듈 사업 재매각과 관련해 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 +1.81% 거래량 339,709 전일가 166,000 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close 관계자는 "아직 정상적으로 사업을 하고 있고 확정된 것은 없다"는 입장을 내놨다. 앞서 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 3,000 등락률 +1.81% 거래량 339,709 전일가 166,000 2021.08.23 14:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…9거래일 연속 순매도무섭게 추격하는 샤오미, 삼성의 주요매출처로 첫 등장한 이유삼성, 내달 하반기 대졸 신입 공채…온라인 필기 close 는 지난달 말 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 와이파이 모듈 사업 매각 관련 "향후 계획이 현 시점에서 결정된 바 없다"면서 "향후 구체적인 내용이 확정되면 시장과 소통할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr