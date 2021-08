현대百, 더서울현대 곳곳서 '도쿄 패럴림픽' 응원

[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 77,100 전일대비 1,400 등락률 +1.85% 거래량 40,463 전일가 75,700 2021.08.23 11:54 장중(20분지연) 관련기사 주류 수입액 26% 증가…고가 와인·위스키 즐긴다 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일"명품 보복소비 덕분에" … 백화점 3사, 2분기 실적 호조 close 이 문화체육관광부·대한장애인체육회와 손잡고 '2020 도쿄 패럴림픽'이 열리는 24일부터 다음달 5일까지 더현대서울에서 '지금은 패럴림픽' 캠페인을 진행한다고 23일 밝혔다.

일상에서 보다 가까이 패럴림픽에 참여한 국가대표 선수들을 응원하자는 의미로 기획된 이번 캠페인에서 현대백화점은 픽토그램(쉽게 알아볼 수 있게 그림으로 단순화한 상징물)을 활용한 공공 디자인을 선보인다. 더현대서울 내 장애인 우선 엘리베이터 6곳에 양궁·휠체어농구·휠체어테니스 등 패럴림픽 7개의 종목으로 디자인한 장애인 안내표시 스티커를 부착, QR코드를 촬영하면 경기 주요 영상은 물론 순위, 결과 등을 확인할 수 있다.

사이클, 수영, 양궁, 육상, 탁구 등 패럴림픽에 출전하는 선수들의 경기 모습을 형상화한 마네킹도 특별 제작해 더현대서울 4층 에스컬레이터 앞과 고객 동선 곳곳에 배치할 계획이다.

캠페인 기간 동안 더현대서울과 천호점, 신촌점 외벽에 부착된 디지털 사이니지에 패럴림픽 홍보 영상과 주요 경기 영상을 송출한다. 현대백화점 그룹 멤버십 'H포인트' 앱에서는 '패럴림픽 국가대표 응원 댓글 달기' 이벤트와 '패럴림픽 알아보기 퀴즈' 이벤트도 진행한다.

