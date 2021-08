도미노피자, 국내 최초 드론 배달 서비스 상용화

[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 국내 최초로 드론 배달 서비스 상용화를 실시했다고 23일 밝혔다.

도미노피자는 전날 세종보람점에서부터 세종 호수공원까지 드론 배달 서비스 ‘도미 에어’를 선보였다.

비행 거리는 지난해 실시한 시범운영 비행보다 약 5배 늘어난 왕복 6Km 거리를 비행하며 비행시간은 25분 내외로 예상된다.

도미노피자의 드론 배달 서비스는 도미노피자 공식 애플리케이션(앱)에서 배달 주문, 도미노스팟을 선택한 뒤 드론 전용 도미노스팟인 세종호수공원을 지정 시 이용 가능하다. 단 드론 배달 서비스 주문 가능 제품은 도미노피자 세트 메뉴로 한정되며 주말에만 이용이 가능하다.

도미노피자는 오는 10월31일까지 주말 한정으로 세종시에서 드론 배달 서비스 상용화를 실시한 뒤 서울·수도권 지역으로 확대 운영을 검토할 계획이다.

