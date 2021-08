씰리침대, 롯데백화점 동탄점 개장

[아시아경제 김종화 기자] 140년 전통의 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 경기권 최대 규모인 롯데백화점 동탄점에 신규 매장을 오픈하고 제품 체험의 기회를 확대한다고 23일 밝혔다.

지난 20일 그랜드 오픈한 롯데백화점 동탄점은 인근 주민과 3040 키즈맘을 겨냥하여 인테리어, 리빙, 푸드, 아트 등 다채로운 즐길 거리를 갖춘 복합문화공간이다. 머물고 싶은 '스테이플렉스(Stay+Complex)'를 지향하며 야외 스트리트 쇼핑몰과 고급 백화점을 결합해 경기 최대 규모로 이루어진 것이 특징이다.

씰리침대 롯데백화점 동탄점은 매트리스, 프레임, 협탁 등 다양한 제품을 전시하고 체험성을 강화하는 등 브랜드의 프리미엄 가치 전달에 초점을 맞췄다. 호텔식 베개, 고급 매트리스 커버 등 함께 연출하기 좋은 액세서리까지 직접 체험해 볼 수 있다. 또 수면 전문가의 세심한 상담을 통해 개인의 수면 습관과 선호에 적합한 맞춤 매트리스를 추천받을 수 있다.

씰리침대 롯데백화점 동탄점에서 만나볼 수 있는 대표 매트리스는 '씰리 No.140(Sealy No.140)'이다. 씰리 No.140은 씰리침대가 올 2월 새롭게 선보인 프리미엄 매트리스 신제품으로 씰리침대가 140년간 쌓아온 수면 노하우를 집약해 지지력과 내구성을 높인 것이 특징이다.

고온에서 이중 열처리 한 티타늄 합금 소재의 스프링이 부드러운 듯 든든한 지지력을 선사해 호텔처럼 편안한 수면 환경을 조성해 준다. 매트리스 원단에는 스위스 항균 전문 기업 세니타이즈의 천연 민트 유래 항균 기술이 적용돼 사계절 내내 산뜻하고 쾌적하게 사용 가능하다.

씰리침대는 신규 매장 오픈과 더불어 총 140명에게 특별한 혜택을 제공하는 서포트(Support) 캠페인을 다음달 30일까지 진행한다. 씰리침대 인스타그램 AR 필터를 적용하고 매장 방문 인증샷을 촬영해 개인 SNS에 업로드하면 추첨을 통해 매트리스와 프레임 풀 세트를 받을 수 있다. 씰리침대가 지난 20일 공개한 광고 영상을 개인 SNS에 공유하면 추첨을 통해 선물을 증정하는 이벤트도 병행한다.

씰리침대 롯데백화점 동탄점에 방문해 제품을 구매한 고객에게 구매 금액대별 풍성한 사은품을 증정하는 프로모션은 10월 17일까지 진행된다. 더욱 자세한 내용은 씰리침대 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr