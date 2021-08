IBK계좌 간편결제에 등록하면 생활공작소 1만원 할인쿠폰 제공

[아시아경제 이광호 기자]IBK기업은행은 생활용품 전문브랜드 생활공작소와 함께 '당신의 생활을 반짝반짝 만듭니다' 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

이벤트 대상은 9월말까지 기업은행 입출금 계좌를 간편결제에 처음 등록한 고객으로 선착순 5000명에게 생활공작소 1만원 할인쿠폰을 제공한다.

또한 이벤트 기간 내 미성년자 자녀 명의의 IBK 통장을 신규한 고객 선착순 3000명에게는 생활공작소 5000원 할인쿠폰을 제공한다.

요건을 충족한 고객에게는 다음날 이벤트 응모안내 문자메시지가 발송될 예정이며, 고객 기본정보 입력 후 할인쿠폰을 받을 수 있다.

기업은행 관계자는 "앞으로도 고객의 선호도가 높은 생활밀착형 거래기업과 다양한 제휴 및 이벤트를 진행할 계획"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr