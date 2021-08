태풍 오늘 밤 제주, 자정 남해안 상륙…내일까지 제주 400mm

남부·제주도 최대 300mm, 수도권·강원도·충청권 200mm 이상

태풍

전남권과 경남권, 제주 중심으로 시간당 70mm 이상

내일 서해상 저기압 영향으로 전라권, 충청권에도 폭우

12호 태풍 오마이스가 오늘 밤 제주도를 지나 자정 무렵 남해안에 상륙하면서 남부지방에 최대 400mm 이상 비가 내린다. 수도권과 중부지방에 서해안에서 다가오는 저기압 영향으로 내일까지 많은 비가 이어진다.

23일 기상청은 태풍 오마이스가 일본 오키나와 서북서쪽 약 320km 부근 해상에서 북상중이며 내일은 저기압의 영향으로 이틀간 매우 많은 비가 내린다고 예보했다. 충청권과 남부지방, 제주도는 새벽부터, 수도권과 강원도는 낮부터 비가 내린다.

24일까지 남부지방·제주도에 최대 300mm, 남해안과 제주 산지는 400mm 이상 물폭탄이 쏟아진다. 중부지방과 서해5도는 최대 150mm, 경기 남부와 강원 중·남부와 충청권은 200mm 이상 비가 내린다. 오마이스의 중심기압(998hpa)과 강풍 반경(160km)으로 볼 때 상대적으로 규모가 작은 태풍으로 분류되지만 태풍이 동반하는 비구름과 정체전선으로 인한 비구름대가 맞물리면서 전국적으로 많은 비가 이어진다.

태풍 영향으로 오늘 오후부터 내일 오전까지 전남권과 경남권, 제주도에서 시간당 70mm 이상, 이외 지역에서는 시간당 30~50mm 가량 내릴 것으로 예상된다. 제주에는 초속 30m 이상 강한 바람이 불고 제주 전 해상과 남해상, 서해남부해상 물결이 최대 5m 이상 높아진다. 현재 제주 남쪽 바다에는 태풍 예비특보가 발표됐고 오후부터 제주도와 전남 도서지역, 저녁엔 부산과 울산, 광주,경남, 전남, 전북 일부지역까지 태풍 툭보가 확대된다.

우진규 기상청 예보분석관은 "23일 오전 제주 남쪽 해상, 23일 오후부터 남해안, 23일 저녁부터 남부지방이 태풍 영향권에 들 것"이라며 "24일을 전후해 태풍은 온대저기압으로 약화되지만 세력이 약해지는 것은 아니며 성질이 바뀐 상태로 동해안에 진출한다"고 설명했다.

태풍이 동해안으로 빠지더라도 서쪽에서 접근하는 저기압으로 인해 24일은 전라도와 서쪽 지역부터 중부지방으로 비가 확대된다. 이 지역에서도 시간당 70mm 이상 많은 비가 내린다. 예상 강수량은 전라권 최대 300mm, 중부지방은 200mm 이상이다. 수요일인 25일에도 남부지방에 물폭탄이 쏟아진다. 저기압성 소용돌이가 북서쪽의 차고 건조한 공기와 만나 태풍이 쓸고 간 자리에 '가을장마'가 이어지는 셈이다.

기상청은 "경남권을 중심으로 이미 많은 비가 내려 지반이 약해진 가운데, 다시 매우 많은 비가 내리면서 산사태와 축대붕괴, 낙석 등의 피해가 우려되는만큼 시설물 관리에 유의해야 한다"고 당부했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr