판타지오, 배우' 백윤식과 전속계약…“배우풀 확대해 영상 콘텐츠 사업과 시너지”

[아시아경제 유현석 기자] 종합 엔터테인먼트 기업 판타지오가 배우 백윤식과 전속 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

배우 백윤식은 영화 ‘지구를 지켜라’, ‘범죄의 재구성’, ‘그때 그사람들’, ‘싸움의 기술’, ‘타짜’, ‘돈의 맛’, ‘관상’, ‘내부자들’, ‘반드시 잡는다’, ‘명당’, ‘변신’ 등 수많은 영화에 출연해 압도적인 카리스마로 존재감을 드러냈다.

또한, 드라마 ‘전설의 고향’, ‘TV 문학관’, '서울의 달', '파랑새는 있다', ‘여인천하’, ‘장희빈’, ‘위기일발 풍년빌라’, ‘뿌리깊은 나무’, ‘내일도 칸타빌레’, ‘배가본드’ 등 드라마에서도 특색 있는 캐릭터로 오랜 시간 시청자의 사랑을 받아왔다.

판타지오 관계자는 “묵직한 카리스마와 남다른 존재감으로 많은 대중에게 사랑받는 대체불가한 국민배우 백윤식과 당사가 전속 계약을 체결해 큰 영광”이라며 “판타지오는 백윤식 배우가 앞으로 폭넓은 활약을 이어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것이라고”말했다.

그는 이어 “판타지오는 드라마 제작사 인수를 통해 영상 콘텐츠 사업으로 비즈니스 확대에 박차를 가하고 있다”며 “이번 백윤식 배우와 전속계약을 기점으로 소속 배우 풀을 확대해 영상 콘텐츠 사업과의 시너지를 극대화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

한편, 판타지오는 백윤식을 포함해 차은우, 김도연, 옹성우, 임현성, 김미화, 조인, 박예린 등 대세 배우부터 중견, 신예, 아역배우까지 다채로운 매력을 가진 배우들이 소속돼 있다.

