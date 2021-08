코로나19 신규확진 1628명…사망자 하루새 13명 늘어

[아시아경제 이선애 기자] 코로나19 확산세가 지속 중인 가운데 22일 신규 확진자 수는 1600명대 초반을 기록했고 누적 사망자는 2215명으로 집계됐다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1628명 늘어 누적 23만6366명이라고 밝혔다. 전날(1880명)보다 252명 줄면서 일단 1600명대로 내려왔다. 1주일 전인 지난주 일요일(15일 0시 기준)의 1816명과 비교해도 188명 적다.

확진자가 다소 줄었지만 주말 검사 건수가 감소한 데다 비가 온 영향도 있어 확산세가 꺾인 것으로 보기는 어렵다. 특히 전파력이 더 강한 인도 유래 '델타형' 변이 바이러스가 이번 4차 대유행을 주도하고 있는 데다 여름 휴가철과 광복절 연휴 기간 대규모 인구 이동의 영향이 계속 나타날 수도 있어 확진자 규모는 더 커질 가능성이 있다.

이에 정부는 현행 '사회적 거리두기'(수도권 4단계, 비수도권 3단계)를 내달 5일까지 2주 연장하는 동시에 23일부터 4단계 지역 식당·카페의 매장내 영업시간을 오후 10시에서 9시로 1시간 단축했다.

지난달 초부터 본격화한 4차 대유행은 수도권뿐 아니라 비수도권으로 번지며 전국적으로 확산하고 있다. 하루 확진자는 지난달 7일(1211명)부터 47일 연속 네 자릿수를 이어갔다.

이달 16일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자만 보면 일별로 1555명→1372명→1805명→2152명→2051명(당초 2052명에서 정정)→1880명→1628명을 기록하며 하루 최소 1300명 이상씩 나왔고, 많게는 2000명 안팎을 오갔다.

1주간 하루 평균 1778명꼴로 나온 가운데 지역발생은 하루 평균 1728명에 달했다.

이날 신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 1590명, 해외유입이 38명이다.

지역별로는 서울 493명, 경기 513명, 인천 64명 등 수도권이 1070명(67.3%)이다.

수도권 지역발생 확진자는 지난 18일부터 닷새째(1107명→1364명→1299명→1193명→1070명) 네 자릿수를 나타냈다.

비수도권은 부산 111명, 경남 56명, 대구·충남 각 50명, 경북 48명, 충북 45명, 울산 36명, 제주 35명, 대전 23명, 광주 22명, 전북 20명, 강원 14명, 전남 9명, 세종 1명 등 총 520명(32.7%)이다.

비수도권 확진자는 전날(621명) 600명대에서 이날 500명대로 떨어졌다.

해외유입 확진자는 38명으로, 전날(66명)보다 28명 줄었다. 9명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 29명은 경기(11명), 서울(6명), 부산·인천·경북(각 2명), 대구·강원·충북·충남·전북·경남(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 499명, 경기 524명, 인천 66명 등 총 1089명이다. 전국적으로는 17개 시도 전역에서 확진자가 나왔다.

사망자는 전날보다 13명 늘어 누적 2215명이 됐다. 국내 평균 치명률은 0.94%다. 위중증 환자는 총 395명으로 전날(403명)보다 8명 줄었다.

전날 하루 선별진료소에서 의심환자를 검사한 건수는 3만1742건으로, 직전일 6만5592건보다 3만3850건 줄면서 절반 이하 수준으로 떨어졌다. 이와 별개로 전국의 임시 선별검사소에서 실시한 검사 건수는 7만5917건이다.

현재까지 국내 선별진료소에서 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 총 1천266만4343건으로, 이 가운데 23만6366건은 양성, 1천174만9530건은 음성 판정이 나왔다. 나머지 67만8447건은 결과를 기다리고 있다.

이날 0시 기준 누적 양성률은 1.87%(1266만4천343명 중 23만6366명)다.

한편 방대본은 지난 20일 0시 기준 통계에서 서울의 오신고 사례 1건이 확인됨에 따라 누적 확진자 수에서 이를 제외했다.

