고승범 금융위원장 후보자 27일 청문회…'가계부채' 핵심 쟁점

코로나19 금융지원·가상화폐 규제 방향·전금법 개정안도 관심사

[아시아경제 이광호 기자]오는 27일 고승범 금융위원장 후보자의 인사청문회가 열린다. 우리경제의 최대 잠대 리시크로 부상한 가계부채 관리 문제가 핵심 쟁점이 될 전망이다.

22일 정치권과 금융권에 따르면 국회 정무위원회는 27일 전체회의를 열고 고 후보자에 대한 인사청문회를 실시할 예정이다.

여야는 고 후보자에 대한 신상 검증보다는 금융 현안에 대한 전문성과 정책 방향을 집중 검증할 것으로 예상된다.

우선 가계부채 문제와 연내 금리 인상 여부 등 금융 현안이 주로 논의될 것으로 보인다.

고 후보자는 한국은행 금통위원 재직시 긴축 통화정책 필요성 강조하며 연내 금리 인상 및 취임과 동시에 강력한 가계부채 추가 대책을 시사한 바 있다.

지난 주 내부회의에선 "금융위원장에 임명된다면 존에 발표된 가계부채 관리 대책을 강력히 추진하면서 대책의 효과를 높이기 위한 노력을 지속하고 필요하다면 가용한 모든 정책수단을 활용해 추가대책도 적극적으로 발굴·추진하겠다"고 언급했다.

특히 2023년 7월까지 단계적으로 확대하기로 한 차주별 총부채원리금상환비율(DSR) 일정 재검토와 2금융권 DSR 규제 강화를 시사하기도 했다.

청문회에선 9월 종료되는 코로나19에 따른 대출 원금상환 만기연장 및 이자상환 유예의 종료 여부도 쟁점이 될 전망이다. 가상화폐 관련한 규제 방향, 전자금융거래법 개정안 등도 주요 관심사다.

아울러 장남의 초등학교 배정을 위해 가족들이 위장전입했다는 의혹, 장남이 고모부가 회장으로 있는 한국투자증권에서 인턴으로 근무한 이력 등 개인 신상 문제도 논란이 될 전망이다.

