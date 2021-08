백신접종 176일 만에…"국민 50%가 1차 접종"(종합)

[아시아경제 오현길 기자] 국내에서 코로나19 백신을 접종하기 시작한 2월26일 이후 176일 만에 1차 접종률이 50%를 돌파했다.

21일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 이날 오전 11시 기준 누적 1차 접종자는 2568만8694명으로 잠정 집계됐다. 전체 인구(작년 12월 기준 5134만9116명)의 50%에 해당하는 수치다.

2차까지 접종을 마친 접종 완료자는 1151만7874명으로, 국민의 22.4%로 잠정집계됐다.

추진단 관계자은 "3분기 백신 수급 상황, 18∼49세 10부제 사전예약 결과, 지방자치단체 자율접종 진행상황, 잔여백신 접종추이 등을 고려할 때 추석 전 국민 70%에 대해 1차 접종을 마치겠다는 목표는 충분히 달성할 수 있을 것으로 본다"고 밝혔다.

아스트라제네카 백신은 접종 대상자(1221만529명) 중 88.6%가 1차 접종을 마쳤다. 2차까지 접종률은 40.2%다.

화이자 백신의 경우 전체 대상자(1442만3826명) 가운데 79.2%가 1차 접종, 37.0%가 2차 접종을 마쳤다.

모더나 백신은 전체 대상자(336만4491명) 가운데 63.3%가 1차 접종을 마쳤고 2차까지 접종률은 1.9%다.

얀센 백신은 접종 대상자(112만9991명) 중 197명을 빼고 모두 접종했다.

접종 대상 및 기관별 현황을 보면 요양병원·요양시설, 병원급 이상 의료기관, 취약시설 대상자, 군 장병을 포함해 보건소나 각 기관에서 자체 접종한 경우는 1차 접종률이 94.7%, 2차 접종률이 75.7%다.

75세 이상 어르신과 필수목적 출국자 등을 대상으로 하는 예방접종센터와 장애인·노인방문·보훈 인력 돌봄 종사자, 만성 신장질환자, 60∼74세 어르신, 예비군·민방위 등을 접종하는 위탁의료기관의 1·2차 접종률은 각각 80.9%, 33.5%로 집계됐다.

이날 0시 기준으로 국내에 남아있는 백신 물량은 1154만9900회분이다. 아스트라제네카 628만9100회분, 화이자 420만1000회분, 모더나 55만9100회분, 얀센 50만700회분이다.

