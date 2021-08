전두환, 달라진 얼굴…알고 보니 '혈액암 진단'

[아시아경제 권서영 기자] 전두환 전 대통령이 다발성 골수종 진단을 받은 것으로 드러났다.

오늘(21일) 중앙일보에 따르면 전 전 대통령은 혈액암의 일종인 다발성 골수종 진단을 받았다. 전 전 대통령은 13일 신촌세브란스병원에 입원에 여러 검사를 받아온 것으로 알려졌다.

이와 관련하여 중앙일보 측에 의견을 밝힌 한 의료계 관계자는 "전 전 대통령이 혈액 검사 등에서 암이 확인됐다"며 "최종적으로 골수 검사를 받고 곧 퇴원할 것으로 안다"고 설명했다. 이어 "지금까지 검사 결과를 종합하면 다발성 골수종이 확실한 것 같다"고 덧붙였다.

이 관계자는 "전 전 대통령이 고령이라서 항암 치료를 견디기 힘들기에 대증요법으로 치료하는 것으로 안다"고도 귀띔했다. 대증요법이란 겉으로 나타나는 병의 증상에 대응하는 치료법을 의미한다. 덧붙여 그는 "전 전 대통령은 전해질이 부족한 상태라서 전해질 보충, 고칼슘혈증 교정 등의 치료를 받았다고 한다"며 "딱히 다른 치료를 할 게 없는 상태인 것으로 안다"고도 말했다.

국가암정보센터에 따르면 다발성 골수종이란 골수에서 항체를 생산하는 형질세포(Plasma Cell)가 비정상적으로 증식하는 혈액 질환의 한 종류이다. 뼈를 파고들어 면역 장애, 조혈 장애, 신장 장애 등을 일으키는 특징이 있으며, 50대부터 발생률이 급격히 증가해 70대의 환자 비율이 가장 높다. 2018년 기준 5년 상대 생존율은 46.6%이다.

앞서 지난 9일 전 전 대통령은 광주지법에서 열린 사자명예훼손 혐의 항소심 재판에 수척한 모습으로 출석한 바 있다. 불과 몇 달 사이 알아보기 어려울 정도로 수척해진 모습에 일부 누리꾼들은 "대역을 쓴 것이 아니냐"는 등의 의혹을 제기하기도 했다.

당시 전 전 대통령은 재판이 시작된 지 10여 분도 지나지 않아 재판 상황에 집중하지 못하거나 조는 등의 태도를 보였다. 그는 자신의 거주지를 묻는 질문 등에도 이순자 여사의 답변을 그대로 따라서 말하는 식으로 대응했으며, 재판 시작 이후 25분이 지나자 호흡 곤란 증세를 호소한 것으로도 전해졌다.

