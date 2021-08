이춘석 국회사무총장 "정기국회, 빈틈없이 코로나19 철저 대응" 주문

[아시아경제 박철응 기자] 이춘석 국회사무총장은 20일 수석전문위원 간담회를 개최하고 정기국회 코로나19 대응 방안과 관련하여, 지난해 도입된 원격영상회의 제도를 상황에 맞게 활용할 수 있도록 차질 없이 준비할 것을 주문했다.

또 국회 내 밀집도를 낮추기 위해 국회 출입인원을 최소화하는 등 지난해 정기국회의 경험을 바탕으로 빈틈없는 대응방안 마련을 당부했다.

입법 지원 역량을 강화할 수 있는 방안도 논의했다. 전문위원 검토보고서를 더욱 충실하게 작성해 제공하고, 입법 관련 공청회를 활성화하며, 소위원회 심사자료에 관련 위원회 의견 등이 적절히 반영될 수 있도록 하는 등의 방안이 제시되었다.

이 사무총장은 또 '종이 없는 국회' 등 친환경 국회 조성 차원에서 각 위원회에서 의원실 의견을 수렴해 회의 진행에 필요한 자료를 가능한 전자자료로 제공하도록 당부했다.

전상수 입법차장은 최근 코로나19 상황에서 정기국회 기간 위원회 회의 및 국정감사가 차질없이 운영될 수 있도록 위원회별 특성을 반영하여 맞춤형 방역대책을 마련해 줄 것을 당부하였고, 조용복 사무차장은 정기국회 기간 동안에 국민에게 일하는 국회의 모습을 잘 알릴 수 있도록 각 위원회에서 입법활동과 성과를 적극적으로 홍보해 줄 것을 강조했다.

이 사무총장은 “국회가 입법기관으로서 역할을 충실히 할 수 있도록 사명감과 책임감을 갖고 정기국회를 잘 준비해달라”고 당부했다.

이날 간담회에는 경제분야 위원회 수석전문위원 10명이 참석했으며, 오는 27일에 비경제 분야 9개 위원회를 대상으로 수석전문위원 간담회를 실시할 예정이다.

