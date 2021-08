국민의힘 "文정부가 최대 방역 리스크…국민들 고통 받아"

[아시아경제 금보령 기자] 코로나19 확산세가 이어지면서 거리두가 4단계가 또다시 연장되자 국민의힘은 문재인 정부의 'K방역'을 비판하고 나섰다.

20일 강민국 국민의힘 원내대변인은 논평을 통해 "문재인 정부가 최대 방역 리스크가 아닌지 의문"이라며 "'짧고 굵게 끝내겠다'는 문재인 대통령의 말은 허언이었나"라고 밝혔다.

정부는 이날 수도권 4단계, 비수도권 3단계인 현행 거리두기 단계를 다음 달 5일까지 2주 더 연장하기로 발표했다. 거리두기 4단계가 적용되는 지역은 음식점·카페 영업시간이 오후 10시에서 오후 9시로 한 시간 당겨진다.

강 대변인은 "영업시간 단축은 660만 자영업자들에게는 '경제적 타살'과 마찬가지"라며 "사회적 거리두기 장기화와 원칙 없는 방역지침으로 국민 피로도가 극에 달했다. 전 세계 그 어느 나라보다 정부 방역에 성실하게 협조한 대한민국 국민들이 왜 무능한 정부 때문에 고통을 받아야 하는가"라고 지적했다.

이어 그는 "최근 코로나19 확진자 폭증은 문 정부가 'K방역 홍보쇼'에만 골몰하다가 백신 골든타임을 놓친 결과"라며 "문 정부는 코로나 바이러스가 창궐한 이후 지난해 네 차례의 추경, 올해 예산 정부안에 단 한 번도 '백신 구입비'를 편성하지 않았다. K방역 홍보비는 펑펑 쓰면서 정작 온 국민의 생명이 걸린 코로나 백신에는 세금을 아낀 것"이라고 꼬집었다.

강 대변인은 또 "'백신 오판'의 주역을 방역기획관으로 임명해놓고, 방역 실패의 고통을 국민에게 감내하라는 것은 무책임의 극치"라며 "코로나19가 종식되더라도, 피할 수 있었던 희생을 낳은 문 정권은 그 책임을 반드시 져야 할 것"이라고 강조했다.

