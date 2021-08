▲황병우씨 별세, 황남일(S&T 이사)·황남수(현대해상 송파사업부장)·황윤옥씨 부친상, 김현주·김향아씨 시부상, 최영재(삼양소재화학 대표이사)씨 장인상 = 20일, 동아대학교병원장례식장, 발인 8월 22일, (051)256-7070

