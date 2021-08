[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 지난 19일 ‘생명 나눔 사랑의 헌혈 행사’를 실시했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 장기화와 무더운 날씨로 혈액 수급이 어려운 상황에서 주민과 공직자 124명이 헌혈에 참여해 따뜻한 이웃 사랑을 확인할 수 있었다.

또 헌혈에 참여한 주민과 공직자들이 혈액이 필요한 환자에게 써 달라며 57장의 헌혈 증서를 기증했다.

보건소 관계자는 “혈액 부족으로 어려움을 겪는 환자들에게 큰 도움이 될 것이다”며 “앞으로도 헌혈 행사를 지속적으로 실시해 혈액 수급 위기를 극복하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

